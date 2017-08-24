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﻿十號風球賣飛銷情理想 陳柏宇紅館騷加開一場

2017-08-24 列印
■Jason今次個唱開四面台，令他大為擔心。
■Jason在12月舉行的紅館騷，優先場門票一小時被掃清。
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　　陳柏宇（Jason）日前宣佈在12月2日於紅館舉行個唱，昨日開始優先訂購門票，雖然撞正十號風球，但無礙銷情，所有優先門票一小時內被掃清，Jason隨即宣佈加開12月3日場次。

　　其實Jason之前一晚曾擔心颱風天會影響銷情，幸好樂迷以實際行動支持他，令他放下心頭大石。Jason表示：「之前有唔少朋友問我關於開騷嘅事，但當時未落實，又未公佈，所以大家都冇特別表示，但嗰日記者會一講完，我電話啲message就爆晒！好多朋友都搵我留飛，當然仲要預番啲飛畀屋企人嚟睇，所以我都好頭痕，唔知去邊度搵飛畀佢哋睇。」所以今次加開一場，Jason笑言可以為他減輕被「飛債」纏身的負擔。
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