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﻿評判Mel B狠批揀錯歌 Celine即場眼濕濕

2017-08-24 列印
■Celine被批評即面色大變。
■Mel B批評Celine揀錯歌。
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　　「9歲小巨肺」譚芷昀（Celine）昨晨再度亮相美國真人騷《全美一叮》半準決賽，她選唱了電影《埃及王子》主題曲《When You Believe》應戰，原唱者是美國歌手Mariah Carey及已故天后Whitney Houston合唱，難度極高。

　　Celine妹妹唱完後，被評判之一的Mel B狠批，直指她揀錯歌，因為這首歌對她而言是太難唱了，超出能力範圍，Celine聽完都面色大變，眼泛淚光明顯失望，其父譚順生在台下也大為緊張。

　　然而其他評判則唱反調，幫口撐Celine！超模Heidi Klum更叫Celine忘記Mel B的評語，大讚Celine很可愛。表演完後，Celine亦在社交網上載拉票短片，坦言好想晉身準決賽，更講了三次，而賽果將於今日揭盅。
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