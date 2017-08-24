 Advertisement
  • 2017年8月24日 星期四
  • 29º
  • 84%
熱門： 天鴿10號風球CELINE雙學三子昇御門

日報新聞 > 娛樂

﻿韓瑞希指受T.O.P引誘吸大麻

2017-08-24 列印
韓國天團BIGBANG成員T.O.P今年入伍服兵役後，卻爆出去年曾與女練習生韓瑞希一起吸大麻，二人最終被起訴。韓瑞希被判3年有期徒刑緩刑4年，罰款近6,000港元，她因此上訴。一直有指是韓瑞希引誘T.O.P吸大麻，但她本月18日出席上訴庭再審後，首次接受傳媒訪問，該訪問昨日曝光，韓瑞希反口稱沒有引誘T.O.P吸大麻，反而是她在T.O.P言語引誘下，第一次吸食大麻。

  另外，日本男星高畑裕太一年前涉嫌在酒店強姦一名酒店職員，其母高畑淳子，昨日出席舞台劇記招，一名女記者想問有關其子的問題時，高畑竟上前掩着記者的口不准對方發問。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd