﻿三代同堂開心出巡 美魔奶奶高麗虹捉新抱訓話

洪天明和老婆周家蔚結婚後，三年抱兩，育有兩名4歲及兩歲嘅Cute爆小王子。日前下午，天明忙工作吸金，靚老婆家蔚就陪奶奶高麗虹去圓方湊仔兼行街。五十有二嘅高麗虹輪廓鮮明皮膚白滑，索嫲嫲與新抱及孫仔行超市，沿途有講有笑，感情超好。其間，見兩婆媳停晒腳，奶奶手口並用同新抱訓話，好在鬼妹仔性格嘅家蔚同混血奶奶好啱channel，好乖巧猛點頭，聽教又聽話，天明最開心啦！



本周五就34歲嘅周家蔚替洪家生了兩位萌爆小王子後，變身爺爺嘅影壇大哥大洪金寶渾身散發嘅全是幸福味，他和結婚逾21年嘅愛妻高麗虹，閒時弄孫為樂，仲猛催天明追多個孫女畀佢玩O添而榮升索嫲嫲嘅高麗虹，息影多年，但靚樣依然，加上無生小朋友，身形keep得好fit。佢視丈夫同韓籍前妻嘅三子一女係自己親生仔女，早前本報影到佢和「細女」洪煦榆迫港鐵去圓方行街。



感情似兩姊妹



日前下午3時許，着得好casual嘅周家蔚湊黐身大仔洪大仁(TJ)和奶奶行圓方。三婆孫行逛成個鐘，買咗袋戰利品就入超市。4歲TJ似足父母生得好高大，而且好孝順不時拖實媽咪或嫲嫲。其間，婆媳二人貼頭揀乳酪、火腿、牛奶等，買嘢有商有量。而小TJ會模仿大人揀嘢，又爭住推購物車，好搞笑。三人買買吓，美魔奶奶高麗虹突然「mood到」，停低腳步與新抱仔訓話，而家蔚亦非常尊重奶奶，收起笑臉雙手放背後，似足學生咁乖聽「訓導主任」說教。奶奶嚴謹說教，家蔚猛點頭，似乎好同意。講咗幾分鐘，二人笑笑口打破嚴肅氣氛，然後埋單走人。臨開時，小TJ夾在媽咪和嫲嫲中間手牽手，沿途兩婆媳繼續雞啄唔斷笑口吹水，感情超好似足兩姊妹。睇怕天明和大哥洪金寶睇到呢個畫面咁有愛又溫馨，都會甜笑出嚟囉！



採訪 : 李權威