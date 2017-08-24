 Advertisement
  • 2017年8月24日 星期四
  • 29º
  • 84%
熱門： 天鴿10號風球CELINE雙學三子昇御門

日報新聞 > 娛樂

﻿打女變賢內助

2017-08-24 列印
■90年上映嘅《皇家女將》，例牌要打。
Previous Next

　　84年港姐冠軍兼「最上鏡小姐」高麗虹，係中澳意混血兒，自少懂英語粵語普通話。86年拍攝《東方禿鷹》邂逅洪金寶，更拜入洪家班學藝，情愫漸生。95年，兩人結婚，婚後無論丈夫闖荷李活拍戲及打理生意，人妻都充當翻譯。去年，洪金寶自爆平時最鍾意十指緊扣拖老婆行街，問到畀老婆幾多生活費？他笑笑口：「我畀晒全部，因為佢係我所有！」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd