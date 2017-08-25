﻿影后邀演霸氣大家姐 鮑起靜曾質疑：真係搵我？

鮑姐鮑起靜以往演慈母角色深入民心，最近在劇集《同盟》首做霸氣大家姐「令熊」，莫講令觀眾耳目一新，原來身為影后的鮑姐，獲邀時也曾質疑監製文偉鴻：「你真係想搵我做？」不過由於角色是度身訂造加上有新造型幫手，兼且台前幕後有跟不少熟人合作，令她很快適應新環境，亦可輕鬆駕馭角色。



離開娘家亞視後，鮑姐曾為港視拍劇集《歲月樓情》，之後便主力電影工作，今次首次跟TVB合作，原來關戲裏戲外都視如仔一樣的陳展鵬事，「好多時撞到啲觀眾都追問我點解咁耐唔拍電視劇，自己都覺得係時候拍，咁啱又遇到曾（勵珍）姐，加上展鵬又親自打電話畀我，我哋都有好耐無合作，所以咪答應囉！不過最初聽監製講個故仔時，都有問佢『你真係想搵我做？』我以往真係未做過呢類咁有霸氣嘅角色，好彩監製幫我度身訂造角色，又設計咗新髮型，安排我學揸槍，出嚟嘅氣勢真係差好遠。」



否認踢爆展鵬戀情



雖然第一次入TVB開工，但鮑姐好快適應，「除咗展鵬外，入到化妝間見到好多ATV舊同事，同埋台前幕後都好認真，團隊精神好好，同ATV一樣大家好似一家人咁一齊捱，不過自己年紀大確係幾辛苦，希望TVB改善吓拍通宵廠情況，所以我真係唔可以成日拍劇，但有好劇本都會考慮再合作嘅。」談到她早前接受電台訪問踢爆展鵬拍拖一事，鮑姐否認，「我只係覺得佢咁大個仔，實有拍拖，但佢冇提過同邊個，佢以前啲女友我反而識，因為係同事。」而鮑姐下半年為湊孫而減產，「阿囡帶咗對孫返嚟，但佢要湊大孫仔開學會返英國先，留低4個月大嘅孫女畀我湊，所以下半年拍唔到嘢住呀！」



採訪：杜淑霞