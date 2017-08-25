﻿顏米羔首執導《私人會所》 鍾卓菲李凱賢清場演至激牀戲

即將上映的電影《私人會所》，今次由擔任攝影師多年的顏米羔任導演，他稱首次執導，除了試鏡時問演員背景和私生活要問到盡，夾演員檔期都難，最Mission Impossible是點樣可縮短拍攝時間。戲中不乏激烈牀戲，不過講到至激嗰場，一定係鍾卓菲（Celine）和廿四味成員李凱賢（Brain）的牀戲，拍攝時仲要清晒場以免演員就住就住。問到二人點激法？他們卻大賣關子說：「入場睇啦！」



其實《私人會所》是新一輯的《喜愛夜蒲》，但因唔再講夜蒲，劇情又圍繞股票幕後玩家，所以才改名。故事講述「Balcony」是香港最高級的會員制私人會所，以「全陀地」女生為賣點，吸引一班城中名人、富二代及金融界大鱷幫襯。戲中有老公又有個仔的少婦Celine，屬私人會所的外援，有客先會蒲頭；而Brain就飾演倫爺，是個股票炒家。二人有一場好激的交歡牀戲，顏導演話值得推介，「記得拍嗰日要清晒場，兩個就好放咁演，兩Take就搞掂。」



問Brain和Celine拍電影前要做甚麼準備？因Celine在戲中幾乎要全裸，她表示：「我想喺鏡頭前身形線條靚啲，所以會跳多啲舞Keep Fit。」至於Brain在講對白方面就下了很多苦功，他解釋：「因為我唔識睇中文，劇本都要靠公司同事幫我翻譯。」顏導演大爆：「我係拍攝前上Workshop先知佢唔識睇中文，我有啲驚，跟住佢叫我將對白錄晒音返去背，估唔到佢真係做到，我好欣賞。」導演繼續大讚各演員均很專業，他續說：「有場戲要拍二十幾個鐘，真係困獸鬥，原本演員有休息室，但佢哋寧願坐喺現場Standby，令我好窩心！」



撰文：李佩儀 攝影：李權威



場地：Vans sk85ive2 indoor skatepark