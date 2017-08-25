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﻿張繼聰離港登台憂度日如年

2017-08-25 列印
■很多Fans期待謝安琪復出。資料圖片
■張繼聰和謝安琪一家四口甚溫馨。資料圖片
■張繼聰指兒子張瞻亦有幫手照顧張靖。
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        今年3月和太太謝安琪（Kay）喜獲千金張靖的張繼聰，昨日出席一品牌的20周年活動時透露，因陪月剛完合約，他演出的劇集《誇世代》已拍畢，不用每朝都要早開工，得以和太太轉流照顧仔女。

　　張繼聰又透露，幼女已戒夜奶，精力甚充沛，每每在晚上不肯睡覺，只好兩父女一起看重播的《天地豪情》，兒子張瞻亦很乖，會幫手照顧妹妹，最辛苦的就是太太，24小時都要照顧子女，真的辛苦過做歌手！

　　阿聰翌日要到加拿大登台數天，他坦言不捨得子女，擔心會「度日如年」，笑言若在飛機上嚎哭，希望不會嚇壞空姐。他又稱，將相片存放在手機亦要「小心」，原來是要公平對待子女和太太，避免被指偏心！
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