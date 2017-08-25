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﻿《3父女》阿米爾罕晒廣東話 《出貓》港票房破900萬

2017-08-25 列印
　　在印度和內地都大破票房紀錄的印度片《打死不離3父女》昨日終在香港開畫，截至昨晚6時，票房收逾43.7萬元，加上之前的優先場，《打》片累積票房達超過101萬。男主角阿米爾罕（Aamir Khan）拍攝短片叫香港觀眾快些入場觀看電影，更以廣東話講「大家好」，跟Fans打招呼！

　　不過《打死》票房仍不敵上周上映的泰片《出貓特攻隊》，昨日票房大收逾44萬，暫成為香港票房冠軍，電影累積票房更已突破900萬！同樣新上映、劉德華和舒淇主演的《俠盜聯盟》則以逾30.4萬票房排第3位。
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