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﻿Ariana突以健康為由 取消越南巡唱

2017-08-25 列印
■Ariana取消越南站巡唱，惹當地粉絲不滿。資料圖片
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　　美國小天后Ariana Grande前晚原本在越南胡志明市舉行巡迴演唱，但因健康問題突然取消，她在限時直播向越南Fans道歉，表示：「我越南的寶貝，我由心底向你們道歉，我如今健康出了點問題。我來到越南，好興奮期待演出，但我的醫生不容許我今晚為你們表演。」她又承諾會再到越南演出作補償，可惜有Fans就似乎唔收貨，因為覺得她只在限時動態交代取消演出就了事，完全不尊重他們，並叫她不要再到越南！

　　Ariana明日起至30日將在內地舉行巡唱，之後到紐西蘭和澳洲。下月就會唱到新加坡和台灣，21日最後一站就在香港舉行。
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