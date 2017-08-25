 Advertisement
  • 2017年8月25日 星期五
  • 32º
  • 72%
熱門： 天鴿10號風球CELINE雙學三子昇御門

日報新聞 > 娛樂

﻿林峯拍廣告仍狀態大勇

2017-08-25 列印
■林峯在鏡頭前展現型格一面。
■拍攝期間，林峯未見疲態，十分專業。
Previous Next

林峯早前為珠寶品牌拍攝全新一輯廣告硬照，雖然他近日忙於拍劇，但鏡頭前的他仍狀態大勇，一舉手一投足都展現型格一面，令拍攝過程十分順利。

林峯已連續多年獲珠寶品牌邀請擔任「Love Forever愛恒久」系列代言人。近日他雖然馬不停蹄地要在橫店趕拍兩套電視劇，但他仍抽時間特別為此系列拍攝全新一輯廣告硬照，而且拍攝時狀態大勇，未見疲態。

  由於今次的廣告回歸感性、時尚型格的一面，他在廣告硬照中會穿上時尚的休閒便服，有別於以往斯文的西裝Look，再佩戴一系列以星空為主要設計元素的情侶首飾如吊墜、手繩、手鐲或戒指。只見林峯為配合「隨心而配，用心去愛。因為愛很美」的主題擺出不同甫士拍攝，十分專業，而過程也相當順利。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd