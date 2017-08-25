﻿舒淇唔敢投訴馮德倫 華仔拍《俠盜》貪玩撼頭埋牆

劉德華年初因拍攝廣告時墮馬受傷，休息了大半年後，近日為宣傳新戲《俠盜聯盟》頻頻現身，他笑言終於能與馮德倫合作，但因自己在拍攝時貪玩弄傷額頭留疤，所以要麻煩化妝師用心為他遮掩。



劉德華年初在泰國因拍攝廣告受傷，須停工休息，年尾的演唱會都要叫停，華仔休息大半年後，近日終於為宣傳新戲《俠盜聯盟》復出。日前華仔與電影導演馮德倫及女主角舒淇齊齊接受訪問，提及康復程度，他表示已康復了9成半，但不知為何休息久了令聲線也變得沙啞，醫生竟指是因為他年紀大，把華仔激死了。華仔透露墮馬受傷前演出《俠盜聯盟》都有不少動作鏡頭要親身上陣，亦曾受傷，他說：「其中一場我個頭撞咗埋牆，令額頭留疤痕，都是因為我貪玩之過，之後要麻煩化妝師幫我好好遮掩。」



提到今次和馮德倫合作，華仔笑說：「我一直都想和馮德倫合作，2003年有一部魔術電影差點有合作機會，但因找不到投資而擱置，之後想重拍經典電影《英雄本色》，又因版權問題未能成事，想不到今次臨危授命促成合作真的是緣份。」



舒淇抗拒夫妻檔合作



馮德倫表示原定的男主角人選臨時辭演，幸得華仔仗義幫忙，令電影順利完成。馮德倫和舒淇在拍攝期間結婚，舒淇在戲中與楊佑寧有感情線但沒有親熱鏡頭，馮德倫否認因關係改變而不安排舒淇有親熱戲，強調跟劇本去拍，更大爆舒淇有特別要求，他說：「她要求攝影師要把她拍到像18歲，我覺得做到了，但就被投訴把她拍老了兩歲。」至於舒淇表示做了馮太後，開工時沒有優待，自己亦不敢有投訴，「拍攝時不可以有太多投訴，我從未試過咁乖，不想被人以為我們吵架，所以他叫我做甚麼都會做。」



至於日後可會夫妻檔再合作？馮德倫認為睇機會，舒淇則顯得抗拒，她笑說：「始終我的演技很好，免得他拖累我，我也是時候要歎下世界，現在都是一年拍一部戲，我不用靠人養，一直靠自己，也與生小孩無關，主要因為皮膚敏感的情況反覆，希望盡量多休息。」



本報記者