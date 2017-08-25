﻿用愛心湯水鎖住孫耀威 陳美詩安心再戰樂壇

36歲陳美詩(Macy) 今年4月才下嫁孫耀威，不過Macy婚後唔係疊埋心水做少奶奶，反而再戰樂壇推出新歌《我會照顧你》，順道憑歌寄意冧爆老公。呢位索人妻仲好體貼，向老公大派定心丸保證會兼顧家庭：「做老婆『開支散葉』係基本工作，不過人可以有好多個角色同時兼顧及進行。」她更自爆幫到老公最多嘅係煲愛心靚湯。44歲「童顏男神」孫耀威原來是這樣煉成的。



2004年陳美詩曾跟梁靖琪等組成「女生宿舍」出戰樂壇，相隔13年後再玩過，她形容感覺依舊良好，沒有陌生同唔適應，因為之前做舞台劇時都有Keep住錄原聲大碟：「其實我好鍾意做嘢，好愛挑戰自己，多年來keep住有工作癮，不論係咪做幕前，學生年代經已唔鍾意放暑假，仲好回味返學及考試，係咪好變態呀？」



爆超冧私生活



《我會照顧你》係陳美詩第一首個人單曲：「其實今次唱呢首歌同以往風格好唔同，好想畀大家睇到另一面嘅陳美詩，亦為時下多功能嘅女性發聲。」問到孫耀威有乜評價？她笑住說：「佢要支持我，一定會話good！仲讚我把聲好Sweet，第日有啱嘅歌都可以夫婦合唱，只怕人哋覺得好痹啫！我都係佢Fans 嚟嘅。」重返樂壇冇影響Macy「造人」大計，強調兩者同時進行，反正生bb時間唔使太多，就算佗B都可以照做嘢：「即使工作各有各忙都唔緊要，我哋向來好Free唔使成日拍住上，最重要呢個生活模式夾得來，平時我哋會互相搞gag，講低B嘢互冧，亦會互相提醒，佢好鍾意飲媽咪煲嘅愛心湯水，我向佢媽咪偷師得到真傳，佢都話我煲得愈嚟愈似媽咪，啲湯冇人可以取代，好似最近佢有啲咳，我會燉川貝鱷魚肉陳皮薑，捱得夜多就煲雞骨草，雪耳紅蘿蔔就夠晒滋潤，我煲靚湯好有心得㗎。」



採訪：方騫平 髮型：Sunny Yu @ Hair Culture



化妝：Samuel @江中平化妝室 服裝：Ted Baker 場地：安達中心 CEO