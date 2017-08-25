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﻿群星風雨下撐場

2017-08-25 列印
■(左起)許志安、劉浩龍、As One成員Chloe(蘇皓兒)和KB現身撐場。
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　　同場，薛凱琪、許志安、梁漢文等冒風雨來觀看首映，Fiona謂因Paco一呼百應下，她跟旗下藝人也來捧場，更揚言風雨不改。
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