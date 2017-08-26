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﻿「鋒菲」又被捕獲拍拖遊日本

2017-08-26 列印
■架墨鏡的霆鋒難掩星味。
■素顏的王菲甚低調。
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　　下周二是謝霆鋒的37歲生日，周一則是七夕中國情人節，霆鋒和女友王菲繼早前被網民拍得同遊日本後，日前又被網民「捕獲」拍拖遊日，兩人被指當時低調地各自排隊過關。戴帽的霆鋒穿上牛仔褸；王菲則穿貼身褲襯布鞋，亦難掩濃烈星味！圖：網上圖片
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