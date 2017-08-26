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﻿甄子丹開腔否認與吳京不和

2017-08-26 列印
■子丹稱要派十個Like予吳京。
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　　甄子丹昨晚出席慈善齋宴時，首度開腔否認與吳京的不和傳聞，他說在微博亦有關注吳京，更大讚對方勤力和專注，花三年拍攝《戰狼2》，自己亦未必做到。子丹指《戰狼2》逾50億元票房是很難破的紀錄，但他只想超越自己，不會跟別人比較。

　　子丹憶述當年和吳京合作《殺破狼》時，自己「拍晒枱」向投資者爭取加碼500萬元及加重吳京的戲份，才成就片內觀眾至愛的「後巷激戰」戲，「有不良份子搞風搞雨，說我跟黎明、成龍及李連杰不和，都是胡說！」
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