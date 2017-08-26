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﻿前夫愛嫩口

2017-08-26 列印
■去年，鄭雙雙挨住顏志行貼頭合照。
■早前二人連體去峇里出席友人婚禮，女方風騷晒火辣身材話「度假中」。
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  近年來，陳煒前夫顏志行被指與台灣歌手鄭雙雙（Sherry）過從甚密，27歲嘅Sherry畢業於台灣輔仁大學經濟系，曾於2011年參加台灣歌唱節目《華人星光大道》晉身最後15強而入樂壇，並在14年推出首張黑膠EP《NIGHT》。
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