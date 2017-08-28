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﻿山口百惠母子 「隔空對唱」

2017-08-28 列印
■山口百惠兒子三浦祐太朗唱出母親的經典名曲。
■三浦祐太朗在唱歌時，背後熒幕播放一家三口溫馨照片。
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　　日本NTV電視台昨日播出一年一度慈善節目《愛心救地球》，邀請了石原聰美等任司儀，還有上世紀巨星山口百惠的歌手兒子三浦祐太朗與母親「隔空對唱」的場面。山口百惠當年在事業頂峰時突然宣佈下嫁拍檔三浦友和並退出演藝圈，引退37年來堅持不再現身，成為了傳奇。而其兒子祐太朗昨日唱出母親的大熱名曲《再見的那一方》（《風繼續吹》原曲）。

　　祐太朗演唱時他背後一直播放着其母親30多年前的演唱片段，兩母子恍如隔空對唱，更有父母抱着還是BB的他的照片，場面十分溫馨。網上圖片
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