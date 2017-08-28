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﻿難忍老公再偷食 巨胸佐敦決定離婚

2017-08-28 列印
■佐敦對不忠老公終忍無可忍，決定分手。
■佐敦的脫衣舞男丈夫Kieran，曾三番四次偷食。
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　　英國巨胸女星佐敦（Katie Price）的脫衣舞男丈夫Kieran Hayler，於三年前曾搭上妻子的兩名好友，激到佐敦紮紮跳，但後來二人和好如初，近日突然又傳出佐敦已決定離婚，事關其夫Kieran又再偷食，令佐敦忍無可忍。

　　據指今次佐敦老公Kieran更貪就手，竟然搭上了子女的保母，Kieran更向佐敦直接承認了偷食，更認二人已有一年的關係！佐敦十分火滾，更大鬧該名保母：「我出錢請她來搞我自己的丈夫！」據指保母曾向佐敦表示是Kieran強迫她性交，但佐敦問保母是否被強姦時，保母又稱不算是，令佐敦決定飛甩老公。

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