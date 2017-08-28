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﻿板野友美谷寫真　自稱四年無拍拖

2017-08-28 列印
■板野友美在夏威夷拍攝的寫真，大Sell健康性感。
■事隔七年再出寫真，板野友美出席活動力谷新書。
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　　26歲日本女團AKB48舊將板野友美日前推出全新寫真集《release》，昨日她於東京一書店舉行開售活動。四年前板野離開AKB48單飛，但可惜成績不如理想，所以要靠再出寫真挽人氣，這亦是她相隔七年再出第三本寫真集，更專程到夏威夷拍外景，板野友美穿上多款三點式泳衣，大騷豐胸靚臀。

　　昨日出席活動時，板野友美被問到離開AKB48後的感情生活，她表示一直專注工作，感情未有着落，她正靜待真命天子降臨。但板野友美立即被網民翻舊帳，指她曾被爆與男團EXILE主音TAKAHIRO拍拖，但雙方都否認戀情，而傳聞這段情已玩完；去年板野友美就被拍到與一型男拍拖度春宵，似乎並非如她講得那麽Dry。
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