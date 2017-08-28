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﻿《貪狼》內地票房破4億 古仔認與家棟合作爆火花

2017-08-28 列印
■家棟被揭策劃擄走古仔的女兒。
■古仔於《貪狼》演出獲好評。
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  古天樂、林家棟、吳樾等主演新作《殺破狼‧貪狼》上周在港上映，開畫上映不足兩日，票房已衝破200萬港元；內地票房更突破4億人民幣，非常犀利！

  古仔於《貪》片飛赴泰國，尋找被虜走的愛女陳漢娜，當他得知原來是家棟在背後策劃整件虜走事件後，不禁拔槍指向家棟。古仔表示：「3年前在《S風暴》同家棟同門內訌，已經充滿火花，今次好開心可以再對戲！我哋喺泰國不停討論劇本，不停改動，希望做到最好。」對於從影23年首度挑戰大量動作戲，更獲外界一致看好來年有機會勇奪影帝寶座，古仔謙虛表示：「多謝大家好評，其實拍動作片真係需要時間學，但今次好幸運嘅係大哥（洪金寶）用咗好多方法幫我，令我喺短時間就可以做到啲動作！」



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