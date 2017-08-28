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﻿佛山拍新劇外景 楊秀惠見暈疑中暑

2017-08-28 列印
■楊秀惠上月抵佛山拍攝《大帥哥》。
■左起：蔡思貝、張衛健和楊秀惠於高溫下開工，大叫辛苦！
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  楊秀惠、張衛健（Dicky）與蔡思貝等連月來忙於拍攝無線新劇《大帥哥》，上月更啟程往佛山逗留逾40日拍攝外景，不過當地天氣炎熱，縱使眾人均為消暑作好準備，包括自備涼茶、食西瓜，劇組更會派綠豆沙給台前幕後消暑降溫，但秀惠等人仍難忍高溫，大呻辛苦！

  秀惠坦言戲服又厚又不通風，曾一度疑中暑頭暈，助手即幫她搽藥油，秀惠說：「天氣熱，又要戴假髮，加上我有很多喊戲，有一天拍到暈暈哋立即跟助手說身體不適。」秀惠亦大讚Dicky於未埋位時會邀請拍檔到其座駕涼冷氣，「在他身上不但學到演技，也學懂更多待人接物的事，無論天氣多炎熱，他從來不會發脾氣，對台前幕後每個人都非常有禮。」
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