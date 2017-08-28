  • 2017年8月28日 星期一
  • 25º
  • 97%
熱門： 帕卡澳門陳貝兒超時空男臣CELINE

日報新聞 > 娛樂

﻿鄒兆龍捲出軌疑雲 經理人斥假圖誣衊

2017-08-28 列印
■網上瘋傳疑似鄒兆龍摸腿照，但未見被摸者樣貌。網上圖片
■鄒兆龍與前港姐翁慧德結婚多年，並育有兩子一女。資料圖片
Previous Next

　　曾在周星馳電影《九品芝麻官》演出奸角「常威」，以及參演過多部中外電影的武打明星鄒兆龍，最近捲出軌疑雲，內地社交網站近日更瘋傳被指是他「出軌證據」的相片。

　　早前有人在內地社交網，登記「鄒兆龍出軌記錄」為帳號，發放疑似鄒兆龍與內地女子有染的證據，貼出被指是鄒與「小三」微信通訊截圖，以及摸腿照片等等。爆料者更指與前港姐翁慧德結婚多年的鄒，交往期間「不介意幫忙洗底褲」，但其後發現男方另有新歡。

　　鄒兆龍獲經理人孟凱綺於社交網代為澄清，指「出軌」指控是一名「瘋狂黑粉絲」誣陷鄒兆龍，有關圖片只是改圖軟件製成，故他們已交由警方及律師處理。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd