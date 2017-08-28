蘇康續稱，他的耳朶前天下午仍有流血，自感聽力只及平時的七成，「這絕對影響了我的演出，我怕左耳聽不到，所以耳機開大聲了，我真的感到今天的表現欠佳。」另外，蘇康亦坦言想在港舉行演唱會，但他目前就要忙於在內地、美國及新加坡巡演，新加坡站演出將扶老攜幼到當地，順道亨受天倫樂！
蘇康呻誤傷耳道致演出失準
蘇康續稱，他的耳朶前天下午仍有流血，自感聽力只及平時的七成，「這絕對影響了我的演出，我怕左耳聽不到，所以耳機開大聲了，我真的感到今天的表現欠佳。」另外，蘇康亦坦言想在港舉行演唱會，但他目前就要忙於在內地、美國及新加坡巡演，新加坡站演出將扶老攜幼到當地，順道亨受天倫樂！
八號或以上風球 「四連發」破紀錄 天鴿 帕卡剛走 雙風暴醞釀來襲
香港本年風季一共出現四次八號風球和一次十號風球，八號或以上風球「四連發」，打破六十九年紀錄。內地中央氣象台預測下月初至下月中將有兩個「颱風」形成中，歐洲氣象預測系統亦預計將有一至兩個「低壓區」於本周在...
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北海道海邊驚現女屍 疑為失蹤福建女教師
福建女教師危秋潔遊日離奇失蹤案有新進展。據日本傳媒報道，當地漁民於昨日清晨在北海道海邊發現一具女性屍體，死者穿著白色襯衫、繫上紅色頸巾，與失踨的危女衣著特徵相似，其中襯衫有被撕裂痕跡，遺體部份已腐爛，...
2017-08-28
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德州56年來最強颶風 「哈維」襲美釀兩死14傷
美國遭受十二年來最強颶風「哈維」吹襲，於上周五登陸德州時風力時速達二百一十五公里，同時成為德州五十六年來的最猛烈颱風。「哈維」雖已於上周六減弱為熱帶風暴，但廣泛地區仍受狂風暴雨影響，引致水浸及造成嚴重破壞，至少釀成二死十四傷，約三十萬戶停電，當地氣象局預料「哈維」的威力仍會持續數天。 當局證實科珀斯克里斯蒂市以北四十八公里的羅克波特鎮，有一名男子身處的住所失火，因走避不及身亡；另外哈里斯縣有一人在洪水中溺斃。災區另有至少十四人受傷，包括骨折。 羅克波特鎮是其中一個重災區，到處滿目瘡痍，全鎮水浸，街道變成澤國，積水久久不退。許多架空電線桿倒下，引致停電，住宅區滿佈垃圾...
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大埔逸瓏灣 3房1套雅裝 外望綠化園林流水
大埔逸瓏灣為此地段之新晉豪宅屋苑，臨吐露港海岸而建，遙望八仙嶺連綿山巒，其歐陸式大型會所亦是區內罕有，現有3房1套房單位放售，附雅致裝修，外望屋苑綠化園林水景，悠閒寫意。 位於大埔科進路的逸瓏...
2017-08-28
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下月推快速支付系統 陳德霖：港金融科技應創新
金管局近數年在推動金融科技發展方面急起直追，總裁陳德霖表示，各方持份者應凝聚更大共識，將香港金融科技及創新推向新台階。金管局將於九月推快速支付系統，讓銀行與儲值支付工具營運商的P2P(個人對個人支付)服務全天候全接通實時轉帳，又研究試點推跨境流動支付。另外，金管局開始研究成立中央個人資料庫，利便客戶開戶。 陳德霖指，目前內地流動支付發展很快已相當普遍，香港須追上去，而金管局去年已發了十三個儲值支付工具(SVF)牌照，連同三家銀行所取得同類牌照，合發十六個牌。他認為香港甚有條件將四個持份者，包括金融科技開發商、銀行、用家及監管機構凝聚較大共識，一起發展金融科技，令香港...
2017-08-28
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埋單共袋22億 雙贏拳騷
昨日不敗拳王美韋達對綜合格鬥（MMA）王者麥佳格的跨界別拳賽，雙方可謂求仁得仁。美韋達如願賺到破紀錄的職業生涯五十連勝、二億美元（約十五億港元）和一洗沉悶打法污名，而麥佳格即使落敗亦獲一億美元和省靚綜合格鬥招牌。 外號Money的美韋達今仗可獲一億美元戲金，再加電視轉播權收益分帳。賽事因即場付費收看觀眾極之踴躍，由美國時間晚上九時延至十二時開始，預料他可從中攤分一億美元。 美韋達第四回合開始掌握比賽，一改以往穩守突擊取點數的保守作風，發動一浪接一浪攻勢，至第十回合技術性擊倒麥佳格，錄得史無前例五十連勝。賽後他即往拉斯維加斯一脫衣舞夜總會慶祝，給美女大派美金。 麥佳格...
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美國直擊 無邊大屏Note8 筆玩筆快
在手機界率先掀起大Mon及內置手寫筆風潮的Samsung Galaxy Note系，雖然去年曾因Note7電池出問題搞到要全面回收，但年初旗艦作S8/S8+玩無邊框設計叫好叫座，成功留住一眾用家，新作...
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母子北京晒靚腳 索媽妍希抱「小星星」撐老公
現年34歲的「那些年女神」陳妍希，上年中與現年30 歲的內地藝人陳曉共諧連理，兩夫妻的「愛情結晶品」、兒子「小星星」陳睦辰亦在去年12月出生。妍希夫妻婚後甚恩愛，除了常在網上傳情，陳曉前日在北京受訪宣...
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社論——救災分秒必爭 解放軍出動及時
澳門遭強颱風「天鴿」正面吹襲，災情嚴重，當局仍忙於善後工作，市面未恢復正常，昨天強烈熱帶風暴「帕卡」又掠過澳門。現在看來，澳門特區政府上周提請駐澳解放軍出動救災，是明智的決定，減低接連兩個風暴的連鎖破壞。 「天鴿」上周三為澳門帶來狂風暴雨，當地氣象局早上掛起十號風球，是十八年來的首次，其後發出黑色風暴潮警告，多處低窪地帶嚴重水浸，賭場也不能倖免。「天鴿」過後，澳門市面一片狼藉，到處有樹木倒下，阻塞交通，垃圾堆積，居民和商戶面對停水停電問題，市面物資短缺。截至昨天，「天鴿」在澳門造成十死二百四十四人傷，是澳門多年來風災最高的傷亡數字。 災情如此嚴重，主要有兩個原因，一是澳門氣...
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雷神在陣利帳房
剛去季尾，莫雷拉曾陣上違規，本須於最後兩次賽事停賽而變相提早是歇暑，馬會卻改而罰了他廿五萬元而代替停賽兩日。事後有說此非莫雷拉心甘情願，可以選擇的話，他寧願提早放假，盡快趕回巴西老家省親。是耶非耶，無從考證。 亦有說馬會這樣處理莫雷拉的罰則，原因離不開一個「錢」字。只因季尾兩次賽事，理論上馬迷有「標尾會」的心態，普遍出手都會重一點兒；但若莫雷拉不在陣中，又未必膽敢出手太重，投注額則或多或少會打個折扣，此非馬會所樂見。故馬會寧願改罰莫雷拉銀兩，也要他留下來云云。這說法亦是無從考證，卻不可說無其道理，是否信以為真，見仁見智。 不過，莫雷拉在陣與否，對投注額總有影響，卻是毋庸置疑...
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