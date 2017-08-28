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﻿蘇康呻誤傷耳道致演出失準

2017-08-28 列印
■蘇康細道耳朵受傷因由。
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　　蘇永康、側田和陳柏宇前晚在會展舉行的新城台慶音樂會獻唱。蘇康完騷後透露，他在大前晚完成「暗中作樂」音樂會後，在家邊看電視邊用棉花棒清理耳朶時，不慎在棉花頭甩開後仍在耳內挖，致耳朶劇痛流血，當晚側睡，翌日枕頭上有大片血迹。蘇康前天早上即求診，醫生檢查後指他的耳膜沒受損，耳內傷口經治理後，醫生囑咐他要小心使用耳機以免傷上加傷。

　　蘇康續稱，他的耳朶前天下午仍有流血，自感聽力只及平時的七成，「這絕對影響了我的演出，我怕左耳聽不到，所以耳機開大聲了，我真的感到今天的表現欠佳。」另外，蘇康亦坦言想在港舉行演唱會，但他目前就要忙於在內地、美國及新加坡巡演，新加坡站演出將扶老攜幼到當地，順道亨受天倫樂！
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