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﻿姜河那訪港恨擦蟹食點心

2017-08-29 列印
■姜河那在首映禮與女Fans玩拗手瓜！
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　　《步步驚心：麗》中的「八王子」韓星姜河那，昨日趁入伍服兵役前訪港宣傳主演新片《青年警察》，半百Fans逼爆機場接機。

　　昨晚7時許，姜河那現身在九龍灣舉行的《青》片首映禮，即場冧Fans大派「心心」！他亦和Fans近距離接觸，與女Fans玩拗手瓜時更扮輸！談到片中有不少危動作場面，姜河那直言，演出前有積極操練。入伍前最想去旅行的他，被問到來港最想品嘗甚麼美食？姜河那就做出食蟹的手勢，並說要吃多些點心！

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