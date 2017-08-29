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﻿Buruzon跑畢馬拉松全場感動

2017-08-29 列印
■Buruzon身後的兩位男拍檔，就如往常演出般晒字祝賀！網上圖片
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　　日本慈善電視節目《24小時愛心救地球》前日播出，平均收視高達18.6%，該節目的重頭戲、明星跑馬拉松環節，今年在最後一刻才宣佈跑手是人氣濃妝諧星Buruzon Chiemi。化上招牌濃妝上陣的她，前晚跑畢抵武道館後全場感動，收視亦暴升至40.5%！她卻被其他藝人笑問「為何跑了24小時仍然沒甩妝？」據悉Buruzon決意參與這次馬拉松，是想鼓勵中學恩師患癌的女兒。
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