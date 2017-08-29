  • 2017年8月29日 星期二
  • 26º
  • 93%
熱門： 雙風暴澳門超時空男臣Celine打風遠足

日報新聞 > 娛樂

﻿軒仔《暗中》險崩潰 祖兒夢幻Look攞獎

2017-08-29 列印
■軒仔自爆演唱王菀之歌曲《好時辰》時差點感動落淚。
■祖兒領獎時表示：「謝謝主辦方，謝謝我的歌迷，我還是會繼續努力」。
Previous Next

　　張敬軒前晚參與《暗中作樂2017》聲演會，自爆演出時差點崩潰，因為久未上台唱歌，加上13歲愛犬病重癱瘓，打風更令他的腳關節發大，故叫停一切工作，亦暫不出埠，所有假期及年初的計劃全取消，好彩公司體諒，最快於十月與王菀之在澳門開演唱會。

　　軒仔同門、「英皇一姐」容祖兒前日則在2017年亞洲新歌榜中奪得「港台最受歡迎女歌手獎」，曾13次獲得勁歌金曲最受歡迎女歌手及11次獲得叱樂壇女歌手金獎的她，穿上露背Lace印花曳地長裙現身領獎，夢幻感十足，現場粉絲興奮歡呼。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd