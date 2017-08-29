林明禎表示為了拍打戲而練習了一星期，加上有槍戰戲亦要練習槍法。至於會否有性感演出？她說：「希望！我一向形象可愛，所以導演想我展現性感一面。」
林明禎預告 性感演出《辣警2》
林明禎表示為了拍打戲而練習了一星期，加上有槍戰戲亦要練習槍法。至於會否有性感演出？她說：「希望！我一向形象可愛，所以導演想我展現性感一面。」
過冷河半年 轉任高院法官 刑檢一哥下周離任 內部接班譚耀豪呼聲高
本報得悉，掌管律政司刑事檢控科的楊家雄下周五正式離任，展開為期三個月的休假。他明年將加入司法機構，出任高院原訟庭法官。為填補刑事檢控專員這個重要職位，律政司今年中曾公開招聘合適人選。據悉，最後決定由內...
2017-08-29
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邊境對峙71天結束 北京證印度已撤兵
金磚峰會下月三日在廈門召開前夕，持續近71天的中印邊境對峙昨和平結束。中國外交部表示，印方越界人員及設備昨午已全部撤回邊界印方一側，但印度外交部則指，中印雙方均撤離當地的軍事人員。 事件緣於今年六月十八日，印度士兵駕推土機越界進入中國境內阻撓中方修路，中方多次警告印方遵守歷史界約和國際法原則，盡快撤軍，但印方一直態度強硬，甚至傳出邊境增兵的消息，成為自一九六二年中印爆發邊境戰爭後，兩國出現的最大衝突危機，但印方近日態度逐步軟化，內政部長辛格上周首度表示，印方愛好和平，相信對峙事件很快可以和平解決。 昨午下午三點左右，印度傳媒率先引述該國外交部表示，中印雙方已同意結束...
2017-08-29
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美日混血少女 克服欺凌成加大碼模特兒
天生我才必有用，十六歲的美日混血少女納塔利（Natalie Nootenboom）因為肥胖，加上體形健碩，在學校內受盡欺凌，但她最終仍能一一克服，更獲得紐約一家模特兒公司賞識，跟她簽約，捧她成為加大碼模特兒。納塔利的母親是日本人，父親是美國人，因她生來較高大肥胖，在校內受到欺凌，有同學甚至說借了衣服給她穿著後，衣服也被撐大了。現時納塔利和她的姐姐都是加大碼模特兒，而納塔利的人氣十分旺盛，在Instagram已有五千名粉絲，並已在多個時裝廣告上亮相，大受歡迎。她表示，亞裔女孩身形一般都較為矮小，但她能成為加大碼模特兒，可扭轉外界對亞裔女孩的刻板印象。
2017-08-29
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倫敦 Albion Place 臨近地鐵站 開放式至2房
倫敦全新樓盤Albion Place，坐落於西區的黃金地段，除了坐擁完善交通網絡，鄰近繁華商業區及多間著名學府，項目將於本周來港銷展，並推出第1期共23個單位，設開放式至2房，入場價約40萬英鎊(折合...
2017-08-29
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颶風哈維重創德州 金價大升 杜指回軟
美股周一早段個別發展，杜指高開後，反覆回軟45點，在21800點水位下波動；納指則有併購消息支持靠穩。投資者衡量颶風哈維對美國經濟可能帶來的損害，哈維在煉油樞紐的德州沿岸引發嚴重水浸，令佔美國一成煉油產量的當地煉油廠停擺，汽油價格飆升，但原油價走低，美匯跌見16個月新低，刺激現貨金突破1300美元水位。 到今晨四時，杜指收報21808點，跌5點。滙控（005）美國預託證券（ADR）價格見74.90元，較香港收市價跌0.40元；騰訊（700）美國預託證券見323.65元，較香港收市價升0.65元。 滙控美國預託證價格曾見74.96港元，較香港收市價跌0.34港元；中移...
2017-08-29
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恥辱大敗 槍迷名宿同哀 放過山神
阿仙奴周日英超作客慘吞利物浦四蛋，本季首次上陣的攻擊王牌阿歷斯山齊士眼見球隊被蹂躪，只能無助地蹲在球場上。前兵工廠射手亨利矢言明白這名智利前鋒為何拒絕續約鬧離隊；槍迷亦為山神痛心疾首，呼籲球會讓他離開。 今仗甫開賽槍手即捱打，被紅軍前鋒羅拔圖法明奴、翼鋒穆罕默德沙拿和沙迪奧文尼，以及後備射手史杜列治各入一球，遠征晏菲路慘敗0:4。今夏一直鬧離隊的阿歷斯山齊士本季首度披甲，就被紅軍蹂躪，當球隊失第三球時，他只能無助地蹲在球場。此子六十二分鐘退下火線，失第四球後卻露出詭異的笑容。 兵工廠名宿亨利矢言明白山神為何不續約：「此刻的阿仙奴肯定有問題，為甚麼要他留下來看這畫面，...
2017-08-29
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北京798光影藝術展 互動電子花海
今時今日，電子科技的發展已顛覆了傳統概念，好像近年大熱的跨領域互動藝術團隊teamLab，便透過出色的光影數碼技術，打造出讓人驚歎的互動虛擬世界，大家現在只要來到北京798藝術區，便可看到其最新藝作《...
2017-08-29
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加州浪漫婚禮深情擁吻 樂基兒再婚甜讚老公100分
現年37歲的名模、前「天王嫂」樂基兒（Gaile）12年與黎明（Leon）離婚後，昨與拍拖兩年、從事有機食品生意的男友Ian Chu在美國加州一酒莊舉行浪漫婚禮。Gaile於婚宴上拖實老公浪漫起舞，情...
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社論——設登山警號 阻盲頭烏蠅犯險
上周六風暴帕卡襲港，八號風球懸掛，兩名內地行山男女闖飛鵝山，迷路被困，報警求助，勞動消防處派出一百六十人上山營救，當晚天氣惡劣，連救援人員也須急召禦寒毛毯過夜。事件反映有行山者不顧自身安全，出事後求救，勞民傷財，甚至會累人累己。政府須提高公眾的行山風險意識，應研究發出行山警告。 這對內地男女的「冒險」行為，極度低智，風暴來襲，為何不留在室內，反而登山取樂？不少網民聲討兩人的行為不負責任，除了不滿他們愚不可及，也是不想見到悲劇重演。大家不健忘的話，今年三月有一對男女入夜後登上馬鞍山吊手岩，迷路待救，趕往拯救的一名消防總隊目不幸墮崖殉職，令人扼腕。 近年亂闖險山的事例，多不勝數...
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馬場浮世繪——韓國兩大賽沈廄遇強敵
韓國馬事會日前公布了將於九月十日在首爾馬場舉行的韓國盃和韓國短途錦標的海外入選馬名單，各有六匹海外賽駒獲邀參戰，途程為沙地千八米的韓國盃，除香港的「縱橫大地」入選，去屆冠軍Chrysolite亦獲邀參加衞冕，而另一匹日本馬「霧都」剛在札幌贏出泥地三級賽，實力亦不弱。另外，今屆亦首次有美國馬獲邀，不過年屆五歲的Papa Shot未嘗在級際賽上名，未知實力如何。另外，兩匹獲邀的海外馬則為法國的「民權酋長」和Skiperia。 至於途程為沙地千二米的韓國短途錦標，香港代表「永旺年年」將要面對今年雖已九歲，但二月份仍可在卻拉馬場贏出二級賽的「拜倫勳爵」。另外今賽亦有一匹來自美國的T...
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