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﻿林明禎預告 性感演出《辣警2》

2017-08-29 列印
■林明禎來自馬來西亞，因為生得甜又性感，有大量男Fans。
■何佩瑜表示有不少槍戲，當中會跟譚耀文鬥槍法。
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　　昨日，由黃永峰監製的《辣警霸王花2》拍酒店外景兼宣佈新加盟演員。除舊有霸王花梁琤、何佩瑜及余曉彤外， 還加入了新隊員林明禎及鄧洢玲等，而譚耀文、唐文龍及袁文傑等亦有份參與。

　　林明禎表示為了拍打戲而練習了一星期，加上有槍戰戲亦要練習槍法。至於會否有性感演出？她說：「希望！我一向形象可愛，所以導演想我展現性感一面。」
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