﻿加州浪漫婚禮深情擁吻 樂基兒再婚甜讚老公100分

現年37歲的名模、前「天王嫂」樂基兒（Gaile）12年與黎明（Leon）離婚後，昨與拍拖兩年、從事有機食品生意的男友Ian Chu在美國加州一酒莊舉行浪漫婚禮。Gaile於婚宴上拖實老公浪漫起舞，情到濃時更深情擁抱咀嘴；她除大讚老公值100分，還許下愛的宣言「永遠快樂」！











樂基兒（Gaile）與前夫黎明（Leon）離婚五年，Leon至今未再宣佈新戀情；反而卸下「天王嫂」光環的Gaile則遇上從事有機食品生意的Ian Chu，兩人拍拖兩年，於美國時間8月27日在加州一酒莊舉行溫馨浪漫的婚禮。



近百親友見證



再婚的Gaile透過經理人公司發放婚禮照片，可見婚禮露天場地搭了帳篷，以鮮花點綴，兩旁設置嘉賓席，每席之間均在草地鋪滿白色花瓣。Gaile曾表示舉辦小型婚禮，只邀約50名至親出席，不過照片所見嘉賓席約為數百個座位，相信她最終邀了近百親友到場見證，而應邀到場分享喜悅的好友包括：名模Danielle、楊其龍、Gaile舊愛吳承浚（Ray）。



Gaile談及出嫁心情時，表示好開心，更甜到漏大讚老公有100分！問到愛的宣言，則坦言希望與老公永遠快樂；至於可有計劃生BB？Gaile則表示順其自然。上周二（22日）剛度過37歲生辰，問到最難忘的37歲生日禮物時，Galie表示與所有朋友一齊分享。一對新人在親友見證下，手拖手踏進酒莊草原，於加州燦爛陽光下，Gaile手上巨鑽婚戒閃閃發亮，她與老公也全程展現幸福甜笑！



下月返港復工



Gaile於婚禮上換了兩套設計高雅的婚紗禮服，而且兩件禮服均屬低胸貼身剪裁，盡展性感女神身段。一對新人順利完成婚禮儀式後，聯同親友齊享受晚宴，在派對上有親友拍下Gaile和老公Ian拖手共舞的浪漫時刻。片中見到Gaile和Ian在眾人起哄下深情起舞，兩人在浪漫氣氛下面貼面相擁，Ian情不自禁輕吻老婆面頰，然後情深擁吻。



Gaile的經理人Kim大讚Gaile是一位善良和努力的人，這樣的人值得推有幸福快樂，祝福一對新人，但因下月已安排工作，所以新婚的Gaile在婚後將要返港復工。



本報記者 圖：網上圖片