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﻿前「天王嫂」情路多姿采

2017-08-29 列印
■Gaile與黎明離婚不久，被爆搭上Cuz。
■吳承浚與Gaile有一段情。
■Danny曾接載Gaile收工。
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  Gaile入行多年，除曾嫁予「四大天王」之一的黎明，一躍成為「天王嫂」外，亦曾與多位型男拍拖，感情生活非常豐富！Gaile初出道時，與李嘉欣的模特兒舊愛陳平治拍拖，不過戀情短短年多就告吹，她其後於03及05年，分別與有「名模殺手」之稱的吳承浚（Ray）及圈外男友Danny拍拖。Gaile在05年底被揭與黎明撻着，兩人拍拖3年，08年在美國秘婚，可惜婚姻僅維持4年，最終因「在生活理念上產生了嚴重的分歧」而離婚。Gaile卸下「天王嫂」名銜後，火速戀上新西蘭新歡Cuz，不過翌年因性格不合而分手。圖：資料圖片

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