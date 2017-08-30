  • 2017年8月30日 星期三
  • 27º
  • 91%
熱門： 雙風暴澳門超時空男臣Celine打風遠足

日報新聞 > 娛樂

﻿水原希子 硬銷寫真集

2017-08-30 列印
■水原以新戲角色之名出寫真集。網上圖片
Previous Next

　　美韓混血女模水原希子，與妻夫木聰合演的新片《想變成奧田民生的男子與令男人發狂的女子》將在日本上映，水原在片中的角色「天海AKARI」是用各種手段令男人瘋狂的「魔性之女」，水原更以該角色之名推出寫真集，昨日竟在社交網站貼出素顏坐在馬桶的相片並硬銷造勢！

　　另外，有自稱是日本人氣組合欅坂46Fans的網民，在網上貼文宣稱日前在參加欅坂的活動期間，趁眾成員離開時，混亂中觸摸該組合主將平手友梨奈的胸部。該網民引起公憤被其他Fans留言怒轟後，刪除涉事貼文並稱是「講笑」。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd