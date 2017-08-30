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﻿Selena遭黑客插贓 發放小Justin裸照

2017-08-30 列印
■Selena的社交帳戶遭入侵。資料圖片
■小Justin的裸照在網上瘋傳。資料圖片
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　　正與歌手The Weeknd拍拖的Selena Gomez，其社交網站帳戶遭黑客入侵，更被利用發放3張她的舊愛Justin Bieber的裸照，該等裸照是小Justin前年和模特兒Jayde Pierce在大溪地度假期間遭狗仔隊偷拍所得，昨於網上瘋傳。黑客發放小Justin的裸照外，更留下種族歧視語句。

　　Selena於事發後一度關閉有關帳戶，經整理後再重開；小Justin似未受有關事件影響，昨日亦有上載自拍照。
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