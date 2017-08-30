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﻿春卷掟煲怕再拍拖

2017-08-30 列印
■春卷稱願為理想對象做未婚媽媽。
■黎淑賢亦有出席記者會。
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　　「春卷」王寶葆（前名王寶寶）和黎淑賢等，昨日均有出席奇妙電視節目《中伏》記者會，低胸裝亮相的春卷表示，近兩年沒參與幕前工作，早前就在澳門為男友的飲食生意擔任公關工作，但和對方分手後，她亦已返回香港。春卷直言已怕了拍拖，兩段感情亦令她耗了8年時光！

　　問到分手原因是否與男友共事後起爭拗？春卷稱是相處期間發現大家的問題，因未能達成共識而分開。她自言向來沒信心和興趣結婚及生兒育女，但信任對方的話亦不介意未婚產子。黎淑賢則表示，隨着年紀漸大已較少看風水命理，並認為最重要是靠自己！
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