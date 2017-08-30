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﻿梁詠琪盼再與華仔合作

2017-08-30 列印
■GiGi、趙增熹和鄺美雲齊撐善舉。
■GiGi由趙增熹伴奏即場高歌。
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　　趙增熹邀得梁詠琪（GiGi）及鄺美雲昨日出席鋼琴慈善拍賣會。即場獻唱《花火》的GiGi透露，大會希望能拍賣到800萬港元善款，並將全數捐給愛佑慈善基金會，以幫助內地貧病兒童。GiGi亦透露，2歲女兒Sofia剛開學，女兒初上學時亦有扭計，現在有些時間見不到女兒，GiGi和老公都有點不捨得呢！

　　問到會否再與陳曉東合作？GiGi稱暫時不會，至於是否希望再與劉德華合作？GiGi坦言：「當然想再跟華仔合作，我跟他合作過三套戲，大家經常談論，尤其有關打麻將那套（《嚦咕嚦咕新年財》），我一出道當女主角就是和他合作，他是我的幸運星呢！」
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