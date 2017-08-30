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﻿胡定欣冇拖拍 歎孤單過七夕

2017-08-30 列印
■胡定欣透露稍後獨自旅行，到時望有艷遇。
■左起：王浩信、胡定欣及欣宜各以不同方法過七夕。
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　　胡定欣、王浩信及鄭欣宜昨日出席活動，定欣透露前日七夕是獨自「棟篤企」在家度過，亦沒有追求者，但感情事只能順其自然，「牛郎織女都可以每年見一次，但連對象都等了廿幾三十年仍未到呢！」目前正在休假的定欣自爆，稍後想獨自出遊享受陽光與海灘，希望有艷遇，但又笑指不想大家誤會她急於拍拖，認真搞笑！

　　至於王浩信透露七夕已送了禮物給老婆陳自瑤，但對方在深圳拍劇未能共度。浩信直言享受獨自湊女的時光，笑指要湊到女兒遇上另一半為止，要珍惜這10多年。
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