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﻿Chilam上海派福利 餵粉絲食月餅

2017-08-30 列印
■Chilam與現場粉絲大談兒時的中秋趣事。
■Chilam餵粉絲食月餅，令現場氣氛高漲。
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　　張智霖（Chilam）早前赴上海為代言的月餅品牌出席活動，在內地人氣勁爆的Chilam一出現就受到在場粉絲熱烈歡迎，他一如以往的親切與大家分享兒時的中秋故事以及家庭照片，又大談自己最愛的流心奶黃月餅。隨後，活動主持人請出嘉賓李維嘉和吳昕，Chilam為兩位嘉賓拍攝有趣的搞笑照片，三人更大談遇過的中秋趣事。

　　Chilam與在場朋友大玩「明星中秋照相館」的遊戲，與粉絲進行一系列有趣搞笑的互動遊戲，又大派福利，餵粉絲食月餅帶動氣氛，令現場爆出尖叫及歡呼聲。
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