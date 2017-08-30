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﻿官恩娜騷4個月大肚相

2017-08-30 列印
■官恩娜雖只得4個月，但肚算大。
■阿雪巨B仔Riley個嬲豬樣勁Cute。
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　　官恩娜（Ella）兩年前下嫁混血醫生Juan後，囝囝Garbriel（BeBe G）都快兩歲，早前她宣佈陀第二胎，預產期是明年初。昨日Ella在社交平台騷4個月大肚相， 一直驚坐車時勒親肚皮的她分享用大肚安全帶：「個人安心左（咗）好多，之前坐車一路箍住個肚好唔舒服，而（O依）家安心上高速」。至於去年底下嫁圈外男友羅天彥（Edwin）的孫慧雪，早前巨B仔Riley出世，話咁快已搞滿月宴。昨日阿雪在社交平台開心分享Riley的型仔Look，着西裝打晒煲呔，不過囝囝個樣勁嬲豬，既可愛又趣致。

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