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﻿祖兒馬不停蹄飛杜拜

2017-08-30 列印
■祖兒和阿Sa出發去杜拜拍旅遊節目。
■祖兒和關智斌造型獲北京粉絲大讚。
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　　日前容祖兒與關智斌到北京出席《粉絲嘉年華》活動，談到近況，剛推出演唱會DVD的祖兒說，很遺憾在機場來不及替粉絲在DVD簽名，但稍後可在港舉行DVD簽名會補數！關智斌則透露，新劇《拜見宮主大人》剛殺青，接下來將前往泰國拍攝新片，科幻劇《失憶之城》也即將播出，果然不負「高產關」稱號！

　　另外，馬不停蹄的祖兒亦要和蔡卓妍（阿Sa）去杜拜拍旅遊節目，祖兒昨午貼出兩人將登機照片，並留言道「人生第一次去杜拜唔知有咩好玩呢？」阿Sa前晚則貼出執篋照及留言說「執行李去邊？一個期待已久嘅『假期』同一個我好鍾意嘅人去一個好好玩嘅地方。」
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