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﻿任達華：惠英紅眼角高！

2017-08-30 列印
■華哥話會拍打戲到唔打得為止。
■華哥讚紅姐文戲打戲一樣掂。資料圖片
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　　任達華早前和惠英紅合作電影《Mrs K》，他笑言有四嚿腹肌，她為該片操練3個月體能，更有六嚿腹肌，最不開心就是聽到惠英紅說該片是她告別動作片之作，華哥說：「應該繼續打落去，o依家邊個拍戲唔辛苦？我當年拍《龍騰四海》由28樓吊住打咗兩日，o依家科技發達，就算在1樓打都好似好高咁拍（想拍打戲到幾多歲？）打到唔打得！」

　　華哥亦坦言：「我希望佢（惠英紅）快啲搵到另一半，佢眼角高！隻眼擺頭上面！做戲又好又打得，又識照顧其他人，邊個男仔配得到佢？慢慢嚟啦！我好欣賞佢。」
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