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﻿謝賢客串《情敵女婿》 楊受成親往探班

2017-08-30 列印
■楊受成（右）專程往探謝賢及劉嘉玲班。
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　　由葉念琛執導的英皇賀歲電影《我的情敵女婿》，演員卡士超強，除了有劉嘉玲、任達華兩位影后影帝級人馬任男女主角外，亦邀請不同巨星客串，日前就請到「四哥」謝賢登場。與四哥份屬好友的英皇集團老闆楊受成博士與英皇娛樂藝人管理部總監霍汶希專程到拍攝現場探班；楊受成與四哥一見面即來個熱情擁抱。

　　謝賢在戲中飾演賭王一角，劉嘉玲事後亦有在網上分享與他的合照，並留言「永遠的男主角」形容四哥。
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