  • 2017年8月30日 星期三
  • 27º
  • 91%
熱門： 雙風暴澳門超時空男臣Celine打風遠足

日報新聞 > 娛樂

﻿林奕匡加國完婚搞喊老婆

2017-08-30 列印
■林奕匡與Rikko在溫哥華完婚。
■林奕匡高難度花式咀Rikko。
Previous Next

        林奕匡（Phil）與女友李靄璣（Rikko）結束10年愛情長跑，於加拿大溫哥華時間本月28日，在Phil的母校UBC校園內逾百年歷史的古宅舉行婚禮。

　　Phil邀請摯親好友約80人出席婚禮，當中包括Dear Jane主音Tim、Robynn & Kendy、馮允謙、黃美棋及男友鍾健威等。Phil更自爆婚禮中多次感動落淚，Rikko則由斟茶開始落淚，幾乎喊足全程！Phil坦言過兩年才考慮「造人」，笑言希望「先仔後女」呢！
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd