﻿拍劇操出43吋Fit爆Body 46歲精壯陳豪 唔排除再生B

46歲嘅陳豪（阿Mo）拍無線50集重頭劇《誇世代》半年，雖然日曬雨淋辛苦到爆炸，但就愈拍愈fit，甚至操到43吋巨胸、8塊爆肌及青筋麒麟臂。育有三子女的阿Mo被問到可會響應剛生咗「慈菇椗」嘅阿Bob呼籲齊齊去做結紮？阿Mo即耍手擰頭，拒絕「好意」說：「咁又唔使咁快絕後嘅，只係暫時唔需要再生小朋友，但唔好抹殺將來再有小朋友嘅可能性！」採訪、方騫平



原本係劉家豪《溏心風暴》系列「鐵腳」嘅陳豪被TVB戲劇製作助理總經理曾勵珍硬撬，奉命演出由陳維冠監製的50集重頭劇《誇世代》。難得爭取到視帝阿Mo幫拖，梗係畀佢有無限嘅發揮空間，所以煞科前夕都要加插一幕陳豪與森美赤裸上身打擂台戲份，好讓兩位40過外嘅猛男盡晒43吋巨胸！該場戲講阿Mo因為森美約會李佳芯打爛醋埕，兩老友講唔掂數在擂台上打出火，拳來拳往，「相擁」倒地。雖然只係一個小場口，不過兩人都為赤裸上身的擂台戰做好熱身準備，拍攝前還在Hot Body搽上BB油，令巨肌更立體。43歲森美謙稱比下去，雖然操到43吋巨胸，但就得6塊腹肌，唔夠阿Mo有8塊咁爆。



肯定唔會結紮



阿Mo坦承，拍呢個劇變身健美先生係意外收穫：「呢個劇漸進式睇住我由肥變瘦都幾好笑，其實原動力來自之前同李佳芯拍一場戲要除衫，點知畀監製笑我脹爆好肥，嗰刻激發咗我個鬥心，加上同劇嘅張繼聰帶我去做Gym，仲不斷鼓勵我，兼畀咗好多意見。以前最肥時試過有210磅，口依家身形仲有好多不足之處，某部份未算好滿意，現階段只可以視為一個開始，不過我對健身好有興趣，亦會同陳茵媺（Aimee）一齊keep fit，兩公婆更加注重營養，都係好事嚟嘅。」問到愈嚟愈Hot嘅陳豪有如此靚Body可會增加兩公婆生活情趣？阿Mo面紅紅怕醜說：「你去問Aimee啦，但肯定唔會為咗無後顧之憂而去結紮，因為我哋好鍾意小朋友，只係三個暫時足夠啫。」



囡囡嫌棄森美



至於修身成功的森美笑言老婆錫佢多咗：「咁樣我有好大衝擊喎，我可以再生仔，所以亦唔考慮做結紮。」曾經肥爆有180磅嘅森美，自爆操Fit咗後喺屋企好鍾意除衫，阿女卻嫌棄他醜怪，又怕他在老師及同學前剝衫，所以家長日唔准他返學校，要求由媽咪做代表，好搞笑。