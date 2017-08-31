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﻿準港姐張寶欣：最緊要心中富有

2017-08-31 列印
■眾候選佳麗與小朋友齊綵排。
■張寶欣稱不清楚名下有無物業。
■心穎昨日亦和姊姊心美出席另一活動。
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  應屆十位候選港姐昨日齊到電視城綵排演出環節，大會宣佈黃心穎頂替袁偉豪擔任3號梁雯蔚（Sandy）的導師。

  1號何依婷則否認住在公屋，自己亦不是「拜金女」，買名牌護膚品只是獎勵自己的生日禮物，所有名牌亦是自己買的。10號張寶欣對於被揭坐擁7個禮頓山單位就支吾以對，她道：「最緊要心中富有。（你名下有樓嗎？）不清楚，那是父母的事，不是所有事都能用金錢衡量。」心穎昨日亦和姊姊心美出席另一活動，心美大讚心穎的緋聞男友馬國明很好人，如跟心穎拍拖，亦會送上祝福！
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