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﻿妻夫木聰《想變成》激吻水原

2017-08-31 列印
■聰仔、水原齊谷戲。
■聰仔和水原在片中有很多咀戲。
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  妻夫木聰、水原希子昨日在東京出席主演新片《想變成奧田民生的男子與令男人瘋狂的女子》的宣傳活動，該片導演大根仁及組合PUFFY亦有亮相。

  聰仔透露，他和片中有不少脫衣鏡頭的水原有很多激咀鏡頭，兩人「由朝咀到晚」，在水族館、涉谷、中目黑都咀過！另外，聰仔另一部作品《愚行錄》將於下月在港上映！
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