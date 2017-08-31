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﻿麥迪文抵威尼斯谷戲爭獎

2017-08-31 列印
■麥迪文和姬絲汀齊到威尼斯宣傳新作。
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  威尼斯影展在香港時間今日凌晨揭開序幕，麥迪文、導演Alexander Payne、《捉鬼敢死隊》女星姬絲汀慧等，昨日均抵達水都會見傳媒造勢，他們憑新作《Downsizing》入圍今年影展，麥迪文另有一部由好友佐治古尼執導的作品《Suburbicon》，問鼎最高榮殊金獅獎！

  另外，今屆影展只有一部女導演作品入圍，就是內地女導文晏的《嘉年華》，評審團主席安納貝寧指衡量入圍作品，從來不是看是否男或女執導，亦不會為女導設限額。
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