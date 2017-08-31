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﻿鄧兆尊跳辣舞撐陳嘉儀

2017-08-31 列印
■鄧兆尊風騷地與陳嘉儀合照。
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　　鄧兆尊昨擔任陳嘉儀寫真集簽名會的嘉賓，兩人更即場大跳辣身舞娛賓！

　　問到可有被陳嘉儀的身材吸引？兆尊就口花花笑言不覺得「好勁」，自己平時接觸的也「咁上下」，但十年前則「好難講」。笑指他夠定力時，坐擁三位紅顏知己的兆尊認真坦白，笑謂「不嬲都冇」。

　　兆尊稱日前傷撞嘴唇，問到是否不能親嘴？他說：「最好啦！」兆尊亦透露，將要拍跳傘鏡頭，「我冇乜所謂，家人唔想我跳。（家族可有賣地？）呢啲我唔理。」
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