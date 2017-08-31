  • 2017年8月31日 星期四
  • 29º
  • 75%
熱門： 地盤工友將軍澳彈琴陳章萍搶劫戴妃文華冰廳

日報新聞 > 娛樂

﻿杏兒佗B拍淋雨戲

2017-08-31 列印
■杏兒懷孕七個月，仍馬不停蹄宣傳內地劇。
■俞灝明（左一）大讚杏兒演出專業。
Previous Next

　　近日佗B七個月的胡杏兒忙返內地宣傳新劇《那年花開月正圓》。前日（29日），她和同劇演員孫儷、陳曉、何潤東及謝君豪等，到上海出席發佈會。一身黃色長裙的準媽媽精神亮麗現身，先和眾演員在儀式上各自用毛筆寫一個字，湊合成劇名「那年花開月正圓」。劇中，杏兒扮演知書識禮、才貌雙全的胡家大小姐「胡詠梅」，與飾演陝西女首富周瑩的孫儷有不少對手戲。

　　其間，俞灝明在台上大爆拍攝其中一場下雨戲，天氣好凍，因劇情需要逼杏兒到外面淋雨，後來才知道杏兒當時佗B演出，大讚她非常專業。杏兒亦不忘向拍檔送出高帽：「我看到灝明演得這麼好，所以我也必須堅持下去。」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd