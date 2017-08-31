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﻿惠英紅問鼎華語盛典影后 阿嬌《羅曼蒂克》爭女配

2017-08-31 列印
■鍾欣潼與同片的閆妮同獲提名女配。
■惠英紅希望當晚能參與盛典。
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  「第十七屆華語電影傳媒盛典」將於10月下旬在廣州舉行，前日公佈提名名單，由導演程耳執導，葛優、章子怡、淺野忠信、鍾欣潼、杜淳及閆妮等主演的《羅曼蒂克消亡史》，分別有最佳男、女主角，男、女配角和最佳導演等七項提名。鍾欣潼亦憑此戲與同片的閆妮爭最佳女配角。

  另外，惠英紅憑《幸運是我》提名最佳女主角，該片導演羅耀輝獲提名最佳新導演。小紅姐昨回應道：「好開心又一次提名，之前都曾在這個頒獎禮獲得最佳女主角，今次再獲肯定是一種榮幸。拍這部戲希望帶到多些人認識認知障礙，最開心英皇電影的楊老闆支持才可完成這部戲，希望日後有多些機會拍更有意義電影。」
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