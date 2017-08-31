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﻿諸葛紫岐懶理是非積極「造人」

2017-08-31 列印
■Marie昨日盛裝赴會。
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　　剛從日本返港的諸葛紫岐（Marie）昨日出席一公開活動時，被追問有關大伯薛世恒近日受訪時透露，因前妻陳法拉與Marie同是圈中人，所以令外間覺得家中是非特別多。

　　Marie聞言即拉開話題，指日前全家為其夫薛嘉麟的96歲爺爺慶祝生日，大伯亦在場，一家人過得很開心。她又透露，每兩星期全家人都會飯聚。已為人母的Marie又稱，正積極「造人」，希望下年有喜訊宣佈！
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