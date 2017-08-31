  • 2017年8月31日 星期四
  • 29º
  • 75%
熱門： 地盤工友將軍澳彈琴陳章萍搶劫戴妃文華冰廳

日報新聞 > 娛樂

﻿超蓮否認契哥楊政龍係男友

2017-08-31 列印
■26歲的超蓮BB一向多人追。資料圖片
Previous Next

　　昨日有報道指楊受成幼子楊政龍（Alex，圓圖）力追賭王何鴻燊千金何超蓮兩年，日前二人相約看戲，散場後男方親自開車送超蓮返家，指契兄妹變成戀人。該報道更指楊政龍為得賭王好感，致力父親的英皇集團業務，同時對慈善工作亦不遺餘力。

  回復單身多時的超蓮昨日對於被指與契哥楊政龍撻着表示，和對方是做籌劃慈善活動而經常見面的好友。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd